Présenté devant la presse ce jeudi matin en conférence de presse, Pape Gueye nouvelle recrue au milieu de terrain pour l’Olympique de Marseille est revenu sur cette arrivée.

“Cette situation, je l’ai plutôt bien gérée. Je suis bien entouré. Je ne suis pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l’OM, c’était le plus important pour moi. Je suis très content d’être un joueur de l’OM (…) J’ai choisi l’OM, car c’est un grand club. On connaît tous l’OM, les supporters, le stade, la qualité des joueurs dans l’effectif que ça soit les plus anciens ou les plus jeunes. Ça fait un bon mélange. L’OM, c’est ce que j’envisageais plus jeune. C’est un rêve de gosse. Avant tout ça, j’ai parlé au coach. Le plus important pour moi aujourd’hui est d’être ici, j’en suis heureux”.