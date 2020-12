André Villas-Boas très heureux de la performance de son milieu de terrain lors du match face à l’AS Monaco disputé hier soir en Ligue 1. Il a même adoré le match de sa recrue Pape Gueye.

C’est le secteur où il y a le plus de concurrence cette année. Tous sont incroyables. J’ai eu une conversation avec Kévin (Strootman) l’autre jour. Malheureusement pour lui, sur cet aspect-là, on a beaucoup de compétition. On attend beaucoup de Pape, et vous avez pu voir son match impressionnant à City. On avait laissé Cuisance au repos contre City, donc on lui a maintenu notre confiance. Pape est entré à la place de Sanson, il a été extraordinaire. Il monte en puissance. Il peut être plus qu’un six, car il est très à l’aise en attaque. J’espère qu’il va continuer, mais on ne peut pas jouer avec cinq ou six milieux »