Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé… Et c’est Villas-Boas qui le dit !

En conférence de presse, il en dit un peu plus sur les potentielles recrues. “On va continuer. On a besoin d’une doublure pour Dario Benedetto. Il faudra vendre. On attend. On n’a pas reçu d’offres. On continue comme ça, comme la saison dernière. On ne peut pas contrôler les acheteurs. On doit chercher. Je suis content que tout le monde reste. Je voudrais des achats, mais ce ne sera pas le cas. On continue de travailler. L’objectif, c’est de rester avec le même effectif. On a un effectif élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape Gueye. Il faut une doublure à Amavi. On peut chercher des prêts ou des joueurs libres, au cas où on ne vend pas.”