Avant le match en retard de la 3e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, Pape Gueye est revenu sur la concurrence à son poste et il n’a pas du tout peur de quoi que ce soit.

« On est des compétiteurs, bien sûr qu’on veut jouer. Après, ce n’est pas nous qui décidons, c’est le coach. Ce sont ses choix, il faut les respecter. Il y a de la concurrence dans chaque club, encore plus ici à Marseille. La concurrence fait avancer chaque joueur. Il y a onze joueurs, on ne peut pas tous jouer. Chaque individu voit comment il prend la concurrence », a lâché le milieu de terrain en conférence de presse. Pape Gueye dispose d’un contrat portant jusqu’en 2024 et a certainement de belles heures de foot devant lui.