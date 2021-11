Prêté cette saison par Arsenal à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est un garçon ambitieux et il souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

« Nos objectifs ? Honnêtement, je pense que… Ce n’est pas ‘je pense’, pour moi on a une très bonne équipe. On a un excellent effectif. Je sais que si on continue sur cette lancée, on va pouvoir faire de très belles choses. J’ai entièrement confiance et je sais qu’on se qualifiera pour la Ligue des Champions la saison prochaine. À partir des premières conversations que j’ai pu avoir avec le coach Sampaoli et le président Longoria, j’ai su que c’était ce club qui était fait pour moi, ce projet. Je pense que c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps. » Explique-t-il.