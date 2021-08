Impressionnant encore ce week-end, Mattéo Guendouzi est devenu le nouveau chouchou de Habib Beye.

Buteur samedi soir lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Saint-Etienne (3-1), Mattéo Guendouzi a fait très forte impression. Ancien de la maison et désormais consultant sur Canal+, Habib Beye a souligné la prestation XXL de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.

« Pablo Longoria a recruté des joueurs dont le profil colle parfaitement à la philosophie de Jorge Sampaoli. Je pense notamment à Mattéo Guendouzi. On a beaucoup parlé de Cengiz Under contre l’ASSE, mais la prestation de Mattéo Guendouzi, en termes d’efforts et de disponibilité, c’est fort. Il est aussi à la première relance. J’ai l’impression qu’il est le pendant plus bas de ce que peut être Dimitri Payet, dans la justesse technique. L’OM n’avait pas ça par le passé, et Mattéo Guendouzi fait du bien à cette équipe. »