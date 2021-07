Jonatan MacHardy, consultant pour RMC, a analysé le match nul de l’OM en amical face à Braga (1-1).

« Ce qui est intéressant c’est de voir ce qu’ont donné les recrues. Côté positif, j’ai beaucoup aimé l’entrée de Mattéo Guendouzi qui a apporté du caractère. J’ai hâte de le voir dans un match face au PSG. Il va falloir qu’il calme ses nerfs parce que même si c’est un match amical, il n’a pas hésité à aller voir un joueur de Braga. En terme d’impact, de qualité technique, il peut apporter quelque chose ! J’ai adoré Luan Peres aussi. Très fin, bonne relance, très sobre et intéressant. Saliba, discret et un peu tôt pour juger », a indiqué le consultant de RMC.

Et d’ajouter : « Ünder et Gerson étaient un peu en dedans. Mais ce que l’on sent c’est que l’équipe a déjà un style et c’est le plus difficile. La première mi-temps, on a rien vu mais on est en pleine préparation. On fait du foncier. Ça va être exigeant physiquement avec Sampaoli mais on sent une direction, plus qu’en fin de saison dernière ! Cette équipe, ça va être un feu d’artifice. Ça va aller de l’avant, qui presse, qui s’expose… Dernier point, je suis ravi de voir Dimitri Payet à ce niveau. Il a des choses importantes à apporter à une équipe du haut de tableau de Ligue 1. »