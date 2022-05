Satisfait de la prestation de l’équipe hier, Guendouzi sait qu’il faudra faire encore mieux le week-end prochain contre Rennes.

De passage au micro de Canal+ hier après la large victoire de l’Olympique de Marseille à Lorient (3-0), Mattéo Guendouzi s’est directement projeté sur le match décisif de la 37e journée face au Stade Rennais (samedi, 21h).

« Tout le monde a pris du plaisir ce soir. C’est toujours une immense fierté de marquer un but. 3-0, le score est mérité. On a fait un bon match dans l’ensemble. On avait à cœur de se rattraper par rapport à l’élimination en Conference League et le dernier match que l’on a raté contre Lyon à domicile. C’est de très bon augure pour la suite, on a une semaine maintenant pour préparer le match à Rennes. Ce sera une finale à jouer là-bas. Ce sera un match compliqué. Il y a un peu de blessés, mais cette semaine on va bien récupérer. On aura récupéré une bonne partie des joueurs et on sera d’attaque pour le match. »