Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi est revenu sur le match nul 1-1 ramené de Russie face au Lokomotiv Moscou ce jeudi soir.

Si les phocéens n’ont pas perdu, ils se sont fait rattraper dans les dernières minutes du match et aujourd’hui Guendouzi évoque un manque d’expérience. « Ce soir, c’est un manque d’expérience de l’équipe, on n’a pas réussi à garder le ballon quand il le fallait, c’est une grosse déception ce soir. On n’a pas su gérer, il va falloir apprendre sinon on va se faire punir». Le message est passé et les partenaires de l’ancien lorientais devront relever la tête dimanche avec la réception du Stade Rennais.