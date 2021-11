Convoqué pour le rassemblement de l’Equipe de France et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Matteo Guendouzi est revenu sur ses débuts à Marseille cette saison.

En conférence de presse, le milieu de terrain s’est exprimé après ses premières semaines sous le maillot olympien : Il se sait parfois détesté ailleurs, mais préfère parler du peuple marseillais : « J’en ai conscience. Ça ne me dérange pas. Chacun a son avis sur un joueur. Beaucoup peuvent dire du bien de moi et beaucoup peuvent dire du mal. Le plus important c‘est que le peuple marseillais m’ait adopté et que ça se passe très bien avec eux. » A expliqué le milieu de terrain de l’OM.