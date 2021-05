D’après de nombreux observateurs, le recrutement de Mattéo Guendouzi cet été serait une très bonne option pour l’Olympique de Marseille.

Toujours en quête d’un milieu de terrain pour pallier les départs de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham cet été, l’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé un accord avec l’ancien Lorientais Mattéo Guendouzi. Le président Pablo Longoria doit maintenant faire une offre concrète au Hertha Berlin, qui serait susceptible de laisser filer le milieu défensif français pour 20 millions d’euros lors de la prochaine période des transferts. Un gros coup en perspective pour l’OM, si l’on s’en tient aux commentaires des fans du Hertha.

« En France, on attend d’un jeune joueur qu’il ait le comportement d’un joueur confirmé », explique notamment le compte Français du Hertha Berlin sur Twitter. « C’est normal de faire des conneries quand on est si jeune. Mais il a pris en maturité, il vient d’être père, ce n’est pas un détail à négliger. Dans la saison pourrie qu’on fait, il est dans le top 3 de nos meilleurs joueurs. Il se bat beaucoup, il mouille le maillot et motive ses partenaires. Ça va être un vrai plus pour l’OM car il est aussi capable d’orienter le jeu, de distribuer de bons ballons. »