Prêté par Arsenal à Marseille lors du mercato estival et jusqu’à la fin de saison, Mattéo Guendouzi se sent très bien dans la cité phocéenne et il n’a pas l’impression d’être au club que depuis 6 mois.

« Ca fait peut-être six mois que je suis ici, mais on dirait que ça fait six ans que je suis à l’OM. J’ai beaucoup de temps de jeu, je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer encore de nombreuses années comme ça », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot. Guendouzi est déjà un élément-clef dans le 11 de Jorge Sampaoli et ses bonnes performances en club lui ont permis d’obtenir une première convocation en Equipe de France. Il a disputé 21 matchs sous le maillot de l’OM, dont 16 en Ligue 1.