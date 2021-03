Florian Thauvin reprend plaisir à jouer depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et son système de jeu semblable à celui de Marcelo Bielsa.

Pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a déjà connu la victoire mercredi soir face à Rennes (1-0). Un succès qui fait du bien au moral des troupes, notamment celui de Florian Thauvin. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’attaquant Marseillais a expliqué en quoi le système de jeu de Sampaoli lui convient mieux. Il le compare d’ailleurs à celui d’un ancien manager de l’OM, Marcelo Bielsa.

« Il y a une certaine ressemblance avec Marcelo Bielsa. Ils ont leur idées, leurs schémas, défensifs et offensifs. C’est très bien pour nous, on sait exactement quel est notre rôle. On travaille beaucoup les sorties de balles. C’est un football que nous les joueurs apprécions particulièrement. C’est un système basé sur l’attaque, pour marquer beaucoup de buts. Il faut faire aussi beaucoup d’efforts. C’est un football que j’aime, je dirais un football plaisir. »