Alvaro Gonzalez est revenu sur la saison actuelle de l’Olympique de Marseille et il se montre plutôt positif pour la suite du championnat même s’il a perdu sa place de titulaire.

« Je crois que j’ai fait deux années tranquilles avec la confiance ici, avec un niveau que je pense bon. Cette année, je n’ai pas beaucoup joué, et après autant de jours sans jouer, c’était important pour moi de faire un match avec confiance, costaud. Je ne veux faire plaisir à personne, je veux gagner, je suis un mec comme ça. Parce qu’après, quand on va arriver à la fin de la saison, qu’on va regarder le classement et qu’on se dira ‘on a bien joué, mais on est 6e’, c’est nul ça ! Je veux être premier, deuxième, troisième, être en Ligue des Champions l’an prochain et je crois qu’on peut le faire. » A reconnu l’ancien de Villarreal après la victoire ce dimanche soir 1-0 face à Troyes.