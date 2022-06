Dans une reportage diffusé sur Canal +, André Pierre-Gignac a expliqué comment il a convaincu Florian Thauvin de quitter l’Olympique de Marseille pour le rejoindre au Mexique.

Les Tigres ont reformé le duo André-Pierre Gignac – Florian Thauvin, qui a fait les beaux jours de l’Olympique de Marseille. Dans un reportage diffusé sur Canal +, l’ancien buteur marseillais explique le rôle qu’il a joué dans la signature du champion du monde 2018 au Mexique.

« Je reçois un appel de mes dirigeants me disant de faire le nécessaire pour contacter Flo et le convaincre de discuter avec eux et de voir s’il y avait possibilité de le faire venir. J’ai dit à mes dirigeants que s’ils le voulaient c’était un joueur libre qui valait 30 millions d’euros sur Transfermarkt, 28 ans, international, champion du monde. Forcément, il faut mettre le prix », a-t-il confié à la chaîne cryptée. Le buteur a ainsi harcelé Thauvin pendant plusieurs semaines : « Ça m’a coûté 3 semaines de ma vie, tous les jours au téléphone, de lui envoyer des photos de la ville, du stade », a expliqué le vice champion d’Europe 2016 avec les bleus.