Dans quelques heures, l’Olympique de Marseille va recruter le Brésilien Gerson en provenance de Flamengo. Une très bonne idée pour Gilles Favard qui connaît bien le joueur. Un Bruno Guimarães dans le texte.

« Je connais Gerson. C’est un box-to-box brésilien. C’est dans le même style que Bruno Guimaraes de l’OL, en plus fort même, car il casse plus les lignes. Pour moi, Gerson, c’est un bon joueur. C’est très bien pour notre championnat de voir l’arrivée d’un tel joueur. Maintenant, le tarif, je ne sais pas si Marseille a l’argent pour le recruter… Je suis assez étonné de voir un montant de 25 ME. Le chiffre est étonnant, mais je suis sûr que Longoria ne se trompe pas en recrutant Gerson, d’un point de vue sportif. Après, le financier, c’est autre chose », a lâché le chroniqueur de « L’Equipe du Soir. »