Etienne Moatti, journaliste pour L’Equipe, est très inquiet du recrutement de Gerson à l’Olympique de Marseille.

« Personne ne connaît Gerson, c’est ça qui est quand même assez étonnant depuis le début. Sur les plateaux de spécialistes ici et d’autres antennes, il y a toujours ce débat qui arrive puisque ça fait un moment qu’on parle de ce transfert-là. Et tout le monde dit : “Eh bien moi je ne le connais pas.” Des Brésiliens qui sont très forts et qui sont au Brésil, il y a souvent des gens qui les connaissent. La dernière fois que Marseille a pris un Brésilien qui était une pépite, c’était Doria et ça ne s’est pas très bien passé. J’espère pour eux que ce sera mieux », a indiqué le journaliste sur La Chaîne L’Equipe.