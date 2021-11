Christian Cataldo, patron des Dodgers, trouve ça totalement normal de siffler Gerson lors de sa sortie du match face à Metz.

« Je n’ai pas sifflé Gerson personnellement. Mais je comprends que certains supporters attendent plus de lui. Car l’OM a dépensé beaucoup d’argent pour le recruter, c’était le gros transfert de l’été dernier. C’est un joueur qui devait apporter une plus-value dans l’équipe. Alors qu’il apporte zéro pour le moment… C’est peut-être une erreur de casting. Mais celui qui prend les sifflets, c’est le joueur, et pas celui qui l’a recruté. Après, je ne sais pas s’il joue à son poste idéal. Mais il doit alors se mettre d’accord avec Sampaoli. Gerson est international, et on attend beaucoup plus de lui à Marseille ! », a indiqué le patron du groupe de supporters sur BFM Marseille.