L’Olympique de Marseille est aujourd’hui un des clubs français les plus actifs sur le mercato estival. Président de l’OM, Pablo Longoria est en train de faire le grand ménage et trois joueurs (Gerson, Ünder, De la Fuente) sont déjà arrivés.

Si ces trois noms font partie de l’effectif olympien, ils ne devraient pas être seuls car, en coulisses, de nouveaux profils se préparent. Mattéo Guendouzi est arrivé à Marseille ce dimanche soir, Paul Lopez est très proche de rejoindre le club et un accord a même été trouvé avec le Brésilien de 26 ans, Luan Peres. De nouveaux noms qui ne viennent pas dans les Bouches du Rhône pour faire de la figuration et rester sur le banc.

Justement, Jorge Sampaoli devra faire des choix et les « intouchables » de la saison dernière tels que Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda et Dimitri Payet peuvent se retrouver en danger. Titulaires indiscutables la saison dernière, ils n’ont pas forcément réalisé une très grosse saison et les petits nouveaux ont de l’ambition. Ce lundi matin, « l’Equipe » s’amuse à faire et créer le futur 11 de l’OM et pas sûr que Steve Mandanda, Dimitri Payet et Alvaro soient de l’aventure. Pour le quotidien français, Sampaoli devra faire des choix et il n’est pas impossible de voir le gardien espagnol, Pau Lopez devenir numéro un devant Mandanda. On voit aussi une vraie concurrence pour Alvaro Gonzalez en défense avec les potentielles arrivée de Luan Peres et William Saliba. Enfin, Dimitri Payet devra se battre comme un lion pour garder sa place car Gerson, mais surtout le petit Cengiz Ünder sera son concurrent direct. Malgré tout, si la concurrence est saine, cela ne peut qu’être une bonne nouvelle pour les olympiens et leur entraîneur Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Voici la future probable composition d’équipe de l’OM pour la saison prochaine en 3-4-3 :

Steve Mandanda (Pau Lopez) / Saliba (Alvaro), Balerdi, Caleta-Car (Peres) / Gerson (Gueye), Guendouzi (Kamara, Rongier), Lirola, Amavi (De la Fuente, Henrique, Radonjic) / Milik, Payet (Ünder).