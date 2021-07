C’est le feu à Marseille. Un mois de juillet qui commence de très belle manière avec la future arrivée du Brésilien de 26 ans, Luan Peres.

Comme l’a confirmé le journaliste de « RMC », Mohamed Bouhafsi, le club olympien est plus que jamais bien parti dans le dossier menant à Luan Peres. Les dirigeants ont même trouvé un accord pour la venue du joueur de Santos dans les prochaines heures. On parle d’un transfert à hauteur de 4,5 millions d’euros avec bonus compris et ce dernier est attendu à la Commanderie dans les prochaines heures. Un nouveau coup pour Pablo Longoria qui pourrait ainsi accueillir la cinquième recrue du mercato après Gerson, Mattéo Guendouzi, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder. Notons que Pau Lopez aussi devrait prochainement arriver.