Pour renforcer son effectif la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait recruter Gerson et Mattéo Guendouzi au milieu de terrain.

Alors que le nom de Gerson circule toujours dans les couloirs du Vélodrome, le président Pablo Longoria place encore ses pions pour la prochaine période des transferts. En plus de pallier les départs de Florian Thauvin, Valère Germain et Hiroki Saikai, l’Olympique de Marseille devra signer au moins deux milieux de terrains pour remplacer Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, dont les prêts arrivent à expiration. En plus du Brésilien Gerson, qui pourrait débarquer à Marseille cet été contre un chèque de 30 à 35 millions d’euros, le club phocéen pourrait miser sur l’ancien Lorientais Mattéo Guendouzi.

D’après les informations du média espagnol Todo Fichajes, serait là aussi proche d’un accord pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros. Relégué sur le banc d’Arsenal la saison dernière, le capitaine des Bleuets a passé toute la saison en prêt du côté du Hertha Berlin. Reste à savoir désormais si le propriétaire Frank McCourt a réellement l’intention d’aligner plus de 50 millions d’euros pours ces deux recrues estivales ou si l’option Guendouzi servira à pallier un éventuel refus du milieu de terrain de Flamengo. La vente de Boubacar Kamara pourrait également financer l’arrivée de l’un de ces deux joueurs. Affaire à suivre…