Recruté finalement au mercato estival par l’Olympique de Marseille contre environ 20 millions d’euros, Gerson peine à s’imposer en France mais il peut compter sur le soutien de son président.

Dans son édition du jour, La Provence revient sur les premiers mois du Brésilien et le journaliste Jean-Claude Leblois confirme qu’il rencontre des difficultés à ce niveau là. même si Pablo Longoria lui accord sa confiance. « En cause, son manque de vitesse à la course ou balle au pied, comme sa faiblesse dans les duels et sa nonchalance sur les phases défensives », écrit-il. Il regrette que le Brésilien « n’éclaire pas assez le jeu avec ses passes » et « abuse plutôt de remises vers l’arrière ou de transmissions latérales ». Il se demande enfin s’il n’accuse pas une fatigue mentale, alors qu’il n’a pas coupé, avant de rejoindre l’OM. Le journal précise que Pablo Longoria « croit dur comme fer » à la réussite de l’ancien de Flamengo.