Milieu de terrain brésilien de l’Olympique de Marseille Gerson est revenu sur son avenir et dévoile ses objectifs avec le club phocéen.

C’est lors d’un entretien accordé à « Globo Esporte » que l’ancien de Flamengo a évoqué son avenir en France. Il veut marquer l’histoire de l’OM. « Je vois mon transfert comme une chance de continuer à jouer au même niveau élevé que celui que j’avais à Flamengo. J’arrive à Marseille à 24 ans, beaucoup plus mature et avec beaucoup plus d’expérience dans ma carrière. Titres gagnés, récompenses individuelles… Tout à fait différent de ce « garçon » qui a quitté Fluminense pour aller à la Roma. Le club, les ambitions et l’équipe réunie ici me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C’est mon objectif. » Explique-t-il.

Avant de terminer : « Être connu comme un athlète extrêmement performant. J’ai écrit mon nom dans l’histoire de Flamengo et maintenant je veux l’écrire à l’Olympique de Marseille. Je veux gagner des titres dans ma carrière. Les titres collectifs d’abord, puis les titres individuels ensuite. »