L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a donné son groupe pour le match de Ligue 1 à venir ce soir face au Angers SCO.

Pour ce match d’ouverture de 23e journée de Ligue 1, le coach marseillais a convoqué près de 21 joueurs dont les deux recrues Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, mais également Amine Harit, Leonardo Balerdi ou encore Valentin Rongier. Absent suite à sa sélection avec le Brésil Gerson est de retour. Bamba Dieng et Pape Gueye sont absents et disputeront dimanche soir la finale de la CAN 2022 avec le Sénégal face à l’Egypte.