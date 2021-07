Malgré le mercato impressionnant de Pablo Longoria et son équipe, Jean-Charles De Bono attend les premiers matchs pour être pleinement convaincu.

À l’instar du PSG, l’Olympique de Marseille frappe fort lors de ce mercato estival. Le club phocéen a déjà enregistré les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et Cengiz Under (AS Roma). Quatre joueurs de qualités qui pourraient être suivi dans les prochains jours par le Brésilien Luan Peres (Santos) et le portier espagnol Pau Lopez (AS Roma). Un recrutement XXL donc, qui ne rassure pas pour autant l’ancien Marseillais Jean-Charles De Bono, qui s’est expliqué lors du débat FCM.

« Ce que l’on peut penser de ce mercato déjà c’est qu’il faut recruter. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat, qui ont été libérés donc il va falloir constituer une équipe qui doit fonctionner rapidement. On connaît Sampaoli, il doit mettre son schéma de jeu en pratique. Certes, ces joueurs on ne les connaît pas tant que ça mais on attend de voir. Si l’OM a misé là-dessus c’est qu’ils avaient des renseignements intéressants et importants pour le schéma de Sampaoli. Je ne m’affole pas, je ne dis pas bravo, ni c’est bon ni c’est mauvais ! On attend surtout de voir sur le terrain pour pouvoir juger. On ne va pas juger des joueurs que l’on a quasiment pas vu jouer, surtout des jeunes qui n’ont pas l’habitude du championnat français. Soyons un peu patients et voyons comment cela va se passer ! »