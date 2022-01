Gerson était titulaire samedi soir dans l’entrejeu marseillais lors de la belle victoire sur le score de 2 buts à 0. Après ce match face au RC Lens, le Brésilien a clarifié sa situation et son avenir au club.

Après la rencontre, il a posté un message limpide sur son compte Twitter officiel et précise qu’il ne compte pas quitter la cité phocéenne de si-tôt. « Je veux juste continuer à aller sur le terrain et aider l’équipe. Heureux, je suis de plus en plus adapté et vivant chaque moment ici à Marseille. Beaucoup de paix. » A exprimé le joueur recruté lors du dernier mercato estival en provenance de l’équipe de Flamengo.