Buteur hier soir avec l’OM lors du match nul face au LOSC 1-1, Valère Germain fait le point sur le début de saison.

Après la rencontre, le sauveur du soir est revenu sur les premiers matchs de la saison et notamment la victoire lors du Clasico face au Paris Saint-Germain.

“Ça n’a pas été un bon match de notre part. Maintenant, il faut retenir la réaction. Je pense qu’on aurait dû sans doute être menés de plus d’un but d’écart. Mais le football c’est comme ça. Sept points sur les quatre premiers matchs, avec les confrontations qu’on a eues, je ne sais pas ce qu’on aurait dit. Mais c’est sûr que gagner à Paris, et en ayant deux matchs à domicile, c’est dommage de récolter qu’un point sur six. Après ce n’est pas catastrophique. C’est décevant, on est les premiers déçus et frustrés. Maintenant on a une semaine qui nous attend pour bien travailler et faire un bon match contre Metz, gagner, et avec la manière.” A annoncé l’ancien buteur de l’AS Monaco.