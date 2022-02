Geoffroy Garétier n’est pas tendre avec l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli et il lui adresse quelques conseils après la lourde défaite contre l’OGC Nice en Coupe de France.

« Sampaoli, qui a beaucoup de qualités, a un défaut, c’est qu’il est un peu dogmatique. Il considère comme d’autres entraineurs que les joueurs sont des X et donc remplaçables. Il pense que ce qui est important, c’est la fonction et pas le joueur. Après le match contre Angers, il disait déjà qu’il ne savait pas si Milik serait titulaire après. Il a un système qui est tellement exigent, radical parfois, que Milik et ses états d’âme, il s’en fout. Il dit que sa première fonction est de marquer des buts et que sinon, il devient neutre. Mais il faut le mettre en confiance et qu’il se sente justifié par le collectif », a déclaré le journaliste au micro de Canal+.