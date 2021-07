Le journaliste Romain Canuti n’apprécie pas vraiment que Kévin Gameiro ait refusé de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du mercato. Il charrie quelque peu le nouveau joueur du RC Strasbourg.

« Tu refuses les avances d’une meuf. Quatre semaines plus tard, elle se trouve un mec et raconte en soirée qu’il est mieux que toi. Écoute, si ça te rend heureuse… (…) C’est pas comme si il avait eu au même moment les deux propales sur son bureau et qu’il avait choisi Strasbourg. Après c’est humain de bien se vendre auprès de son nouvel employeur. » A-t-il réagit sur son compte Twitter.