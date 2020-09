Ce dimanche, la Ligue 1 nous réserve un choc pour terminer la 4e journée. L’OM reçoit le LOSC au Stade Vélodrome.

Entraîneur des Dogues, Christophe Galtier parle de ce match et évoqué même une rencontre serrée entre deux équipes qui ont bien débuté le championnat. “Je suis quasiment sûr que nous n’affronterons pas le même OM dimanche soir au coup d’envoi. Il va y avoir une réaction d’orgueil. C’est toujours comme ça. Cette fois-ci, l’entraîneur va démarrer avec un vrai attaquant de pointe, ce qui n’était pas le cas lors des deux matchs précédents. Il y aura plus d’intensité et d’agressivité de la part de Marseille.” Explique-t-il en conférence de presse.