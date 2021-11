Christophe Galtier, entraineur de l’OGC Nice a eu des mots forts envers Dimitri Payet, milieu offensif de l’Olympique de marseille, qui réalise un bon début de saison.

Dimitri Payet est l’homme en forme de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison. Christophe Galtier, qui a joué deux fois contre le milieu offensif a littéralement encensé l’international Français: « Je suis convaincu qu’avec le temps, il est devenu un leader de vestiaire, mais il a toujours cette passion pour le jeu. Il sent très bien le football, il a une lecture très précise du match et de l’endroit auquel il doit se trouver pour être très efficace. Et il a ajouté à la passion du jeu l’envie de gagner ».Depuis le début de la saison, le numéro 10 a joué 13 matchs pour 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

L’Olympique de Marseille, tenu en échec, 0-0, par le FC Metz lanterne rouge du championnat au Vélodrome tentera de réagir après la trêve internationale sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, dimanche 21 novembre à 20h45.