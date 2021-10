Déçu par le nul à la maison hier soir, William Saliba sait que l’OM n’a plus le droit à l’erreur en Ligue Europa.

Auteur d’un bon match hier soir en Ligue Europa contre Galatasaray (0-0), William Saliba aurait même pu se muer en sauveur des Phocéens si sa tête n’avait pas heurté la barre transversale de Muslera. Déçu du résultat final, l’ancien Stéphanois a tenu à remotiver les troupes au micro de W9. Après deux nuls en deux rencontres, les Marseillais devront faire un résultat à la Lazio Rome le 21 octobre pour espérer sortir du groupe E.

« Je pense qu’on aurait pu prendre les trois points ici, chez nous. Il y a un penalty qui aurait dû être sifflé. Mais bon, c’est comme ça… On est frustrés, mais ce n’est pas fini, il reste encore quatre matchs et on va tout donner pour arracher la qualification. Il faudra gagner dès le prochain match pour espérer une qualification. »