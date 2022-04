Pour Karim Zéribi, Frank McCourt doit s’aligner sur les demandes de Sampaoli s’il veut faire encore plus de bénéfices sur la vente de l’OM.

Euphorique après la victoire de ce week-end face à Strasbourg (2-0) et la belle série de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a profité de son passage au micro d’Amazon Prime pour adresser un message à ses dirigeants. Dans les grandes lignes, le coach argentin réclame plus de moyens la saison prochaine pour pouvoir lutter avec le PSG en Ligue 1 et les autres cadors de la Ligue des champions. Une demande justifiée pour le journaliste Karim Zéribi, qui conseille à Frank McCourt d’investir de l’argent pour en gagner encore plus à la revente du club.

« Si il veut vendre et bien vendre, je pense qu’à un moment il faut qu’il nous emmène un peu au summum. C’est là qu’il vendra cher et gros, qu’il pourra récupérer au delà de sa manne. Donc il y a un pari , risqué mais quand tu as investis 450 millions, est ce que tu le fais ce pari ou tu joues petit bras ? Il est obligé de faire ce pari et c’est le lot de tous les grands chefs d’entreprise, des grands managers de faire des paris sur les investissements ! »