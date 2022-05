Sous tension jusqu’à la dernière journée de championnat, l’Olympique de Marseille est parvenu à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un dénouement « incroyable » pour Frank McCourt.

Défait par le Stade Rennais lors de la 37ème journée de Ligue 1, (2-0), l’Olympique de Marseille, devancé par l’AS Monaco, n’avait plus son destin entre ses mains mais est parvenu à inverser la tendance lors de l’ultime journée. Malgré une soirée sous tension au Stade Vélodrome, les Marseillais ont réalisé une prestation de haute volée pour s’imposer contre Strasbourg (4-0). Une victoire symbolique qui permet aux Marseillais de récupérer leur place de dauphin. Neutralisés par le RC Lens, les Monégasques glissent en troisième position. Un résultat que savoure Frank McCourt, propriétaire américain de l’écurie olympienne.

« C’est incroyable. Vraiment incroyable. Je suis tellement heureux pour les supporters. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont travaillé comme ça toute l’année, ils ont travaillé ensemble. Et les joueurs les ont respectés et les ont écoutés et voilà où nous sommes. Je suis tellement heureux pour les supporters, c’est incroyable. Ce sont les meilleurs supporters, ils méritent ça. C’est une fin de saison magique. L’OM est de retour », a lancé Frank McCourt au micro de Canal+.