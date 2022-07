Frank McCourt a renfloué les caisses de l’Olympique de Marseille, selon les informations de l’Equipe.

C’est un rituel. Comme chaque année, depuis son arrivée, Frank McCourt est obligé de renflouer les caisses de l’OM pour que le navire reste à flot. Selon les informations de l’Equipe, a terminé l’exercice 2021-2022 avec environ 40 millions d’euros de perte. Le Bostonien a donc dû de nouveau mettre la main à la patte. Il a procédé à un abandon de créances de 60 M€ (une somme qu’il a déjà investi et qu’il renonce à récupérer) et a injecté 20 M€. « L’été dernier, il avait dit qu’il ne ferait plus vraiment d’efforts. Et pourtant, il continue ! Ces 20 M€ de juin sont un nouvel effort pour éviter un encadrement de la masse salariale par la DNCG. Entre l’apport de liquidités de CVC, les aides de l’État et la manne de la prochaine Ligue des Champions, il était quand même un peu surpris de devoir encore mettre la main à la poche… », a déclaré un proche de Frank McCourt à l’Equipe.