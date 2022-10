Quelques heures après la rencontre face au Sporting Portugal le défenseur central argentin s’était exprimé et attend de pied ferme les joueurs allemands pour une revanche. « Ce match contre le Sporting était très important. Deux autres matchs encore plus importants arrivent. On doit faire notre travail en Allemagne, prendre le plus de points possible. » Explique-t-il après le succès 2-0 de l’OM sur le terrain du Sporting Portugal. Rappelons que les Olympiens se rendent en Allemagne ce mercredi soir pour disputer un match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Coup d’envoi à partir de 21 heures.