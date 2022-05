Assez confiant avant la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam, Eric Di Meco a vite déchanté. Quelques heures après cette élimination, le consultant qui suit Marseille de très près ne peut cacher son inquiétude pour la fin de saison.

C’est sur les ondes de ‘RMC Sport’ que l’ancien défenseur central olympien a confié ses inquiétudes pour la suite de la saison et notamment les trois derniers matchs à Lorient, Rennes et la réception du RC Strasbourg. « Je suis un peu inquiet parce que j’ai vu des mecs finir cuits physiquement, et c’est normal parce qu’on est en fin de saison. Il y a eu de nombreux matchs en plus avec l’Europa Conference League et, en plus, c’est une équipe qui n’est pas feignante. Je suis inquiet pour le contre-coup mental aussi. Quand tu perds alors que tu avais ça comme objectif, tu peux avoir un contrecoup. La chance, pour le mental, c’est que le match de Lorient arrive vite. Par contre, pour le physique, ça aurait été bien d’avoir une semaine de plus. » A terminé Di Meco qui émet de sérieux doutes en cette fin de saison.