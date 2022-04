Déjà condamné à plusieurs reprises par l’UEFA cette saison, Feyenoord a appelé ses supporters au calme avant la demi-finale de Ligue Europa Conférence face à l’OM.

Dans un communiqué publié ce jeudi sur les réseaux sociaux, le club du Feyenoord Rotterdam a indiqué avoir été sanctionné d’une amende de plus de 70 000 euros par l’UEFA pour des débordements de ses supporters face au Slavia Prague, en quarts de finale de Ligue Europa Conférence. « Cette amende est la dixième du genre cette saison européenne et signifie que Feyenoord a été condamné à près d’un demi-million d’euros d’amende au total par l’UEFA », a déploré le club d’Eredivisie.

Par conséquent, le club a aussi demandé à ses supporters « d’éviter toute nouvelle amende à l’approche de la double confrontation avec l’Olympique de Marseille, les 28 avril et 5 mai », rappelant que le club « est toujours sous le coup d’un sursis pour un match européen à l’extérieur sans public et que de nouvelles perturbations pourraient entraîner des amendes encore plus élevées et des sanctions plus lourdes de la part de l’UEFA. »