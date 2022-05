Lors de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence entre l’Olympique de Marseille et le Feyenoord Rotterdam ce jeudi, les Phocéens vont rendre hommage aux victimes du drame de Furiani.

Il y a 30 ans, une tribune s’effondrait à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France entre l’OM et le SC Bastia à Furiani causant un bilan tragique de 18 morts et 2357 blessés. Si depuis octobre 2021 le parlement a décidé de mettre fin aux matchs le 5 mai, la rencontre entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam organisé par l’UEFA se déroulera bien ce jeudi 5 mai. Pour ce match, il y aura une minute de silence, un brassard noir pour les joueurs, des messages seront diffusés et le speaker du Vélodrome déclamera un texte en mémoire des victimes.

Merci à l'@OM_Officiel d’avoir décidé de faire respecter une minute de silence et de porter des brassards noirs jeudi contre Feyenoord en hommage aux victimes de la catastrophe de #Furiani.

Le club avait demandé le report du match mais cela lui a été refusé. #5mai1992 pic.twitter.com/XemHhnmmwY — Martine VASSAL (@MartineVassal) May 4, 2022