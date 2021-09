Malgré ce que beaucoup de supporters croient encore, l’ancien président Eyraud est toujours au club et représente l’OM aux instances.

Interrogé sur la situation de Jacques-Henri Eyraud à l’Olympique de Marseille, le journaliste Romain Molina a révélé quelques détails sur les réseaux sociaux. Il explique que l’ancien président possède toujours un rôle important à l’OM, celui vice-président du conseil de surveillance, malgré le fameux « He is out » de Frank McCourt cet été.

« Mais Eyraud est toujours à l’OM ! Qui fait les rendez-vous avec les instances ? Ce n’est pas Longoria, c’est Eyraud. Non, il n’a pas été démis de ses fonctions, c’est ce que l’on essaye de vous faire croire. Eyraud ne gère pas ce qu’il gérait avant mais il a toujours des fonctions à l’OM. A Paris, il a un bureau avec trois autres personnes. C’est toujours le point de contact des instances de l’OM, ça n’a pas changé. Il n’est pas dans le sportif mais il a toujours un rôle. Je ne sais pas exactement ce qu’il fait mais il a toujours un rôle. Les mecs sont malins, ils ne le mettent pas en première ligne maintenant. Longoria communique super bien, ils ont l’impression qu’Eyraud n’est plus là mais il est toujours là. Qui au conseil d’administration de la Ligue représente l’OM ? C’est Longoria ou Eyraud ? C’est Jacques-Henri. Arrêtons de dire qu’il n’est plus là. Ce n’est pas un scoop ce que je dis, il suffit simplement de chercher un petit peu. Tous les suiveurs de l’OM doivent le savoir je pense. Ne suivant pas le club au quotidien, je ne peux pas en parler mais je pense que beaucoup en ont parlé. »