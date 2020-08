Quel avenir pour Florian Thauvin ? De retour de blessure, l’attaquant français pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Le club phocéen ne réclamerait que 15 M€ pour le laisser filer.

Dans le rouge financièrement, l’Olympique de Marseille pourrait bien être contraint de vendre ses meilleurs éléments cet été. Et après une saison cloué sur le banc à cause d’une blessure, Florian Thauvin pourrait bien avoir perdu son statut d’intouchable. En vendant le Français, l’OM pourrait se débarrasser d’un gros salaire et percevoir au passage un joli chèque.

Un joli chèque certes, mais bien loin des 60 M€ évoqués la saison dernière. D’après le média italien Tutto Mercato, les dirigeants marseillais seraient prêts à vendre Florian Thauvin pour à peine 15 M€. Une somme qui devrait encourager ses prétendants à passer à l’action…