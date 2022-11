Face aux médias, Payet n’a pas caché sa frustration d’avoir dû regarder la défaite de l’OM en Ligue des champions depuis le banc de touche.

Présent en conférence de presse ce vendredi au côté de son entraîneur, Dimitri Payet a évoqué sa réaction concernant sa non-titularisation mardi dernier en Ligue des champions face à Tottenham (1-2). Le Réunionnais est d’ailleurs resté sur le banc durant toute la rencontre.

« J’étais déjà frustré en partant de la Commanderie. Entre le moment où on est partis d’ici et le moment où on est arrivés au stade, j’étais très frustré de en pas être sur le terrain. Comme à chaque fois. En tant que compétiteur, je veux et je travaille pour être sur le terrain tout le temps. Mais le coach fait des choix il faut les respecter. Si Ünder centre pour Kola et qu’il y a but, on dit que c’est le changement du siècle et on ne parle pas de Payet. Mais évidemment la frustration est grande parce que je veux aider mes coéquipiers et ça n’a pas été possible sur ce match-là. »