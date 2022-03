Pour Riolo, Jorge Sampaoli a pratiquement regagné la confiance du Vélodrome avec la victoire d’hier contre Nice.

De passage au micro de RMC ce lundi, Daniel Riolo est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille ce dimanche face au rival niçois (2-1). Une prestation aboutie des Phocéens grâce notamment au sans faute tactique de Jorge Sampaoli. Souvent pointé du doigt, le coach argentin a fait forte impression face aux Aiglons de Christophe Galtier.

« Ce qui est intéressant c’est d’abord battre un rival, puis en plus d’enchaîner une deuxième victoire en championnat. Ça les fait rentrer dans une très bonne dynamique, parce que justement ces dernières semaines ça s’était un peu moins bien passé. Il avait commencé à y avoir des doutes dans le groupe, autour du groupe, autour de l’entraîneur… Je trouve que Longoria a encore une fois été très habile. C’est vraiment un bon président. D’abord en recevant les supporters, en confortant Sampaoli… Sampaoli, mine de rien, on l’a dit obtus, fermé. On a été très impatient avec lui. On a beaucoup parlé de Milik, ben Milik il est là, il marque… Je trouve que Sampaoli s’adapte beaucoup plus qu’on voulait bien le dire, ou que l’image qu’on a voulu donner de lui. Ce n’est pas borné et il a trouvé des solutions pour relancer son équipe. Parce qu’en plus quand elle était en panne, franchement dans le déroulé des matchs, OK il y en a eu un ou deux qui n’étaient vraiment pas bons, mais souvent malgré tout les idées de jeu sont positives. Il y a l’envie de gagner, il y a l’envie de jouer haut, souvent je notais un manque de réussite, des problèmes d’efficacité offensive, mais dans le jeu l’OM a rarement dérogé à sa ligne depuis le début de la saison. Ce me paraît logique qu’il soit récompensé. Si tant est qu’on doit être récompensé quand on pratique un football offensif, ce que moi j’espère toujours en tout cas. Donc je suis content qu’il soit récompensé ce soir. En plus sur la première période, comme c’est un petit peu mon football qui joue contre le football que je n’aime pas trop, j’étais presque satisfait. Mais quand j’ai vu Nice jouer en seconde mi-temps, franchement Nice m’a plu. Je regrette, Nice doit vraiment jouer autrement. Ils ne peuvent pas se contenter de venir au Vélodrome et de dire ‘OK c’est bon vous prenez le ballon’. A un moment, ils tournaient à 75% de possession l’OM. Oh, les gars, franchement il y a de bons joueurs à Nice, jouez un peu ! »