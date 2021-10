Denis Balbir a grandement apprécié la performance de Dimitri Payet dimanche avec l’OM lors de la victoire 4 buts à 1 face au FC Lorient.

« Avec le retour de (Arkadiusz) Milik, (Dimitri) Payet retrouvait un placement plus conforme à ses qualités. Il en avait besoin. Revenu à la baguette, désinhibé, libéré, le Réunionnais a fait valoir sa qualité de passe. À l’image de Marseille, il a illuminé la soirée de sa classe. Dimitri Payet est impliqué dans quasiment tous les buts de l’OM depuis le début de saison et ce n’est pas un hasard. Il porte vraiment son équipe. Les liens qu’il crée avec Mattéo Guendouzi et Arkadiusz Milik sont intéressants. Des complémentarités sont en train de se créer et ce ne peut être que très positif pour la suite. » A révélé le journaliste dans « Butfootballclub. »