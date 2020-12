Président de l’OM Jacques Henri Eyraud se confie sur l’affaire avec Mourad Boudjellal et la possible vente du club qui a circulé pendant plusieurs mois à Marseille.

Dans un entretien accordé à « France Bleu Provence », le président olympien est revenu sur cette histoire et ne compte pas en rester là. La suite va se passer devant les tribunaux. « Tout journaliste sérieux a compris qu’on était dans la supercherie et l’imposture. On nous a expliqué qu’on était en discussions alors qu’il n’y a jamais rien eu. Donc c’est de la déstabilisation et ça va se régler devant les tribunaux. » Explique le président Eyarud de manière déterminée.