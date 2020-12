Dans un entretien à L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a avoué qu’il souhaite prolonger le contrat d’André Villas-Boas prenant fin au terme de cette saison.

« Pablo est chargé de ce dossier, il discute avec ses représentants de la façon dont il voit l’avenir, ses projets personnels, sa vision pour le club dans un contexte compliqué. Je souhaite qu’André poursuive son aventure à l’OM. Il apprécie le cadre de vie, il a une personnalité qui va bien avec cette ville, ce club. Et il a, d’abord, des résultats exceptionnels. Avant Angers, il a un peu plus de 57 % de victoires, c’est tout simplement l’entraîneur de l’OM le plus performant au XXIe siècle. C’est aussi celui qui nous a ramenés en Ligue des Champions », a indiqué le président de l’OM.

Avant de revenir sur le vrai-faux départ d’AVB en début au printemps : « Il a eu des interrogations qui pouvaient être légitimes, qui pouvaient reposer sur un manque de communication. On a eu l’occasion de s’expliquer à ce moment-là. On a essayé de mieux travailler avec lui, de l’impliquer plus, y compris dans nos discussions au plus haut niveau, pour lui montrer qu’on n’avait pas d’agenda caché et qu’on n’était pas des gens à faire des coups en douce. »