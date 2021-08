Ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille Lorik Cana est aussi le premier ambassadeur de l’histoire de la Ligue Europa Conférence. Présent à Istanbul lors du tirage au sort, il a donné son avis sur le groupe de C3 de l’Olympique de Marseille.

Tombé dans un groupe compliqué que l’on peut légitimement appeler groupe de la mort avec la Lazio Rome, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray, il pense que l’OM a les moyens de se qualifier et mieux que ça encore, finir en tête à la fin des 6 matchs de groupes. « J’étais dans la salle et j’avais remarqué avant que ça commence que les trois clubs qui étaient engagés et dans lesquels j’avais joué étaient dans trois pots différents, qu’ils pouvaient se rencontrer… imagine un peu… Et c’est exactement ce qu’il s’est passé. J’en ai un peu parlé avec Pablo Longoria, je lui ai dit que ça venait de moi en fait j’ai déjà prévenu les journalistes turcs et italiens : même si je suis très attaché aux trois clubs, je reste supporter de l’OM avant tout. J’espère que l’OM finira premier et puis si Galatasaray et la Lazio passent ce sera encore mieux. »