Frank McCourt pourrait réfléchir à vendre le club de l’Olympique de Marseille dans quelques temps. L’avenir du propriétaire de l’OM pourrait donc s’assombrir et un nouveau propriétaire pourrait arriver dans quelques mois…

Selon Mathieu Grégoire, Frank McCourt vise une vente de l’OM « à moyen terme ». L’Américain aurait confié à Pablo Longoria la mission de redresser le club, en vue de le céder. Si l’on en croit Mathieu Grégoire, journaliste de L’Équipe spécialisé dans le club marseillais, Frank McCourt a bien l’intention de céder l’OM, dans les années qui arrivent : « L’avenir de McCourt, c’est une question à plusieurs centaines de millions d’euros. Il faut absolument que Longoria et les dirigeants de l’OM arrivent à réinstaurer un cercle vertueux, car il est fort probable que McCourt commence à se lasser de réinjecter chaque année des dizaines de millions d’euros. Soit il peut se lasser et dire qu’il s’en va, soit l’OM peut retrouver un bon niveau sportif et financier et McCourt est moins dans l’urgence pour trouver un bel acheteur qui achète le club au prix fort. On est plutôt là-dedans, on attendrait le bon acheteur à moyen terme. » A expliqué le journaliste dans les colonnes de France Football. Affaire à suivre…