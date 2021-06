La piste Jérémie Boga se réchauffe et l’ancien Marseillais Maxime Lopez pourrait avoir un rôle à jouer dans le transfert de l’Ivoirien cet été.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour pallier le départ de Florian Thauvin, qui a signé cet été chez les Tigres de Monterrey, l’Olympique de Marseille pourrait miser sur la révélation de Sassuolo, Jérémie Boga. Nouveau coéquipier de l’Ivoirien depuis cet été, Maxime Lopez a d’ailleurs confié dans une interview accordée à La Provence que le joueur était fan de l’OM.

« Je ne sais pas si l’OM est entré en contact avec son agent. Mais ce que je sais, c’est qu’en tant que Marseillais , Jérémie suit l’OM. Il est supporter du club. Durant toute la saison, on a parlé des matchs. Même s’il est parti très jeune à Chelsea (ndlr : en 2009 à l’âge de treize ans) , je pense qu’il ne serait pas insensible à un intérêt de l’OM, s’il y en a un. Mais je n’en sais pas plus et nous n’en avons pas discuté. »

Une bonne nouvelle pour le président Pablo Longoria, qui pourrait transmettre une première offre dans les prochaines semaines. Seul hic, le club de Sassuolo réclame pas moins de 30 millions d’euros pour laisser filer son joueur – sous contrat jusqu’en 2022 – lors du mercato estival.