À quelques semaines du début du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille par l’intermédiaire de son directeur sportif cherche toujours de nouveau renforts. L’ Espagnol penserait à l’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz (27 ans).

D’après les informations de « Todofichajes », André Villas-Boas serait d’accord pour recruter le buteur espano-dominicain dès le mercato hivernal. Passé par l’OL il y a quelques années, il connaît bien la Ligue 1 et pourrait ainsi concurrencer les deux attaquants Dario Benedetto et Valère Germain.

Titularisé par Zinedine Zidane en l’absence de Karim Benzema et Luka Jovic, Mariano n’entre pas dans les plans du coach français et un départ au mercato pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu. Buteur à seulement une reprise cette saison, il est sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2023 et sa valeur est estimée à 12 millions d’euros selon « Transfermarkt ». Affaire à suivre…